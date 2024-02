Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Franței va anunța astazi o serie de masuri, pentru a dezamorsa cea mai ampla criza cu care s-a confruntat țara in ultimele luni. Anunțul a venit in timpul intalnirii de aproape patru ore dintre premier și reprezentanții fermierilor. In paralel, agricultorii se pregatesc pentru o infruntare…

- Un tanar de 36 de ani si-a pierdut viata in aceasta dimineata intr-un grav accident rutier petrecut pe bulevardul Chimiei, mal drept Bahlui. O masina inscriptionata cu insemnele firmei de paza MOLID a intrat in spatele unui TIR. In zona, de foarte mult timp, parcheaza diverse masinie pe parcursul noptii.…

- IN GRAFIC… Dupa zeci de ani de batjocura fața de banul public și de locuitorii municipiului Vaslui prin tot felul de achiziții dubioase, societetea Transurb incepe sa arate ceva mai mult respect fața de vasluieni. Dupa ce și-a modernizat parcul auto, operatorul de transport a realizat, zilele trecute,…

- Dupa arestarea nefericita si total nedreapta a lui Mitica Buzatu, s-a declansat in judetul Vaslui o adevarata isterie a dansului. Subprefectul Gologan baga samba in Brazilia, husenii scot butoaiele pe strazi si se veselesc isteric, iar primarii pesedisti danseaza pe mesele de la caminul cultural. E…

- De Mitica Spagatu FARA SURPRIZE…Judetul Vaslui incepe anul sub cele mai bune auspicii. Doi dinozauri politici, cu stomacul plin si ghiarele tocite de spagi, au fost trasi pe linie moarta de minunatul an 2023. Pe rand si la obiect, Uzatu’ si-a uzat portbagaju prea mult si a avut probleme de directie…

- Se pare ca judetul Vaslui a ajuns un fel de centru de colectare pentru toate rebuturile Politiei Romane. Nu vorbim de politistii care isI fac treaba pe teren ci de sefii care sunt aruncati la Vaslui ca la groapa de gunoi. Aproape totI sunt numiti sau detasati sI nimeni nu e in stare sa castige […] Articolul…

- Doar intre orele 2 și 4, big boss intemnițat are voie sa se joace cu telefonul. Dar e de ajuns pentru ca fiecare membru viril și apelat sa stea drepți la ordin. In fapt, nu e nicio surpriza. Se știe deja ca mulți șefi de mafie obișnuiesc sa-și conduca afacerile chiar și atunci cand da […] Articolul…

- FOC…Alarma a fost data aseara. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incedniu izbucnit la o locuinta din Vulturesti. La fata locului s-au deplasat militarii din Negresti si Vaslui care au intervenit cu patru autospeciale pentru limitarea si lichidarea incendiului. La sosirea…