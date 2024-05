Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs la 7 mai 2024, ora 18:32, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 140 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 44 km vest de Focsani, 51 km nord de Buzau, 72 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 80 km est […] The post Mai multe cutremure de gradul 4, produse in Romania first appeared on Ziarul National .