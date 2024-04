China stagnează. Economia ei începe să se blocheze Vești proaste pentru Beijing: economia chineza stagneaza și incepe sa se blocheze. Celebrul economist american Nouriel Roubini, cel care a prognozat criza globala din 2008, face o analiza severa asupra stagnarii economiei chineze. Nouriel Roubini spune ca, desi pe moment este doua economie a lumii, China are un model de dezvoltare viciat, iar economia ei incepe sa se blocheze. Economistul american apreciaza ca politica protecționista practicata de regimul comunist de la Beijing incepe sa le joace feste chinezilor. Apetitul comunitații internaționale pentru produsele chinezești ieftine incepe sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

