- Intariri ale poliției franceze au inceput sa soseasca in Noua Caledonie in cadrul unei operațiuni de amploare pentru a recaștiga controlul asupra capitalei Noumea, a declarat vineri (17 mai) cel mai inalt oficial francez din acest teritoriu insular din Pacific.

- Ciocnirile din ultimele zile intre manifestanți și poliție in Noua Caledonie, controlata de Franța, sunt rezultatul unei interferențe straine, a declarat joi,16 mai, Parisul, in timp ce oficialii locali au promis sa restabileasca ordinea in acest teritoriu din Pacificul de Sud.

- Franta va declara miercuri stare de urgenta pe insula Noua Caledonie din Pacific, dupa ce trei tineri indigeni kanak si un politist au fost ucisi in revolte legate de o reforma electorala, relateaza Reuters.

- Trei persoane au fost ucise in tulburarile din Noua Caledonie, a anunțat un oficial, in timp ce revoltele au continuat, iar magazinele și școlile au ramas inchise miercuri, dupa ce Adunarea Naționala a Franței a aprobat modificari ale regulilor de vot in insula din Pacific, potrivit Mediafax.

- Autoritatile din Noua Caledonie, o insula din Pacific aflata sub control francez, au trimis mai multi politisti pe strazi, au inchis aeroportul international si au impus stare de asediu in capitala, dupa ce protestele legate de un nou sistem de vot in teritoriu au devenit violente, relateaza Reuters,…

- Alerta de securitate la Paris: barbat baricadat cu un dispozitiv exploziv in sediul Consulatului IranuluiUn barbat s-a baricadat intr-o cladire a Consulatului Iranului la Paris, in arondismentul al XVI-lea, dezvaluie postul Europe1, o informatie confirmata de politie Le Figaro.

- Inscrierea avortului in Constitutia Frantei a trecut miercuri cea mai delicata etapa in Parlament cu votul favorabil al Senatului, inlaturand ultimele indoieli legate de adoptarea definitiva a acestei reforme istorice in cadrul unui Congres care se va intruni luni la Versailles, relateaza AFP. In pofida…

- Revolta agricultorilor a ajuns iar la cote maxime pentru ca liderii europeni nu au luat masuri pentru a combate importurile din afara Uniunii Europene.Ei sunt nemulțumiți de faptul ca cerealele din Ucraina au invadat piața europeana, iar prețurile oferite lor au scazut de la o zi la alta. Mai mult,…