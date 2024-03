Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara intr-un interviu acordat Euronews Romania ca și-a pierdut increderea in sistemul judiciar, prezentand exemple concrete de interacțiuni cu DNA și instanțele de judecata care l-au determinat sa-și piarda speranța in rezolvarea unor probleme de urbanism in mod legal. In timpul interviului, Nicușor Dan a adus in discuție doua cazuri care arata deficiențele sistemului judiciar. In primul caz, primarul a reclamat construirea unui bloc cu etaje in plus, iar instanța civila a anulat inițial blocul de șase etaje. Cu toate acestea, Primaria…