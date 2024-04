Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers azi in piețele Obor și Delfinului din Sectorul 2, unde a fost intampinat cu multa caldura de cetațeni. Cristian Popescu Piedone a mers astazi doua piețe emblematice din Sectorul 2, Obor și Delfinului, pentru a indemna oamenii sa iasa la vot pe 9 iunie. Chiar daca s-a […] The post Piedone, intampinat ca un star in sectorul condus lamentabil de useristul Mihaiu appeared first on Puterea.ro .