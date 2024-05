Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou sondaj Sociopol prezentat de Mirel Palada il prezinta pe Nicușor Dan pe primul loc cu 37% de procente, urmat de Gabriela Firea cu 23%, Cristian Popescu Piedone cu 18%, Sebastian Burduja cu 16% si Mihai Enache cu 5%. In pofida cifrelor, Piedone spune ca finala se va da intre el si Sebastian…

- Cristian Popescu Piedone a facut anunțul momentului dupa sondajul Sociopol care il da in scadere in preferințele bucureștenilor. Popescu Piedone spune ca nu crede in sondaje și ca este convins ca nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu vor prinde finala.

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Cristian Ghinea a lansat un pariu online in care prezinta deja ce scoruri vor avea principalii candidați la Primaria Capitalei.El spune ca Nicușor Dan va lua 40% din voturi, fiind urmat de Cristian Popescu-Piedone, cu 31% din voturi, in timp ce candidatul comun al coaliției PSD-PNL, medicul Catalin…

- Gabriela Firea este hotarata sa candideze la Primaria Capitalei indiferent care va fi decizia celor din PSD și PNL de astazi. Senatoarea intenționeaza sa intre in cursa pentru Primaria Generala ca independent daca nu are susținerea coaliției. Mai mult, arhitectul Tiberiu Florescu, unul dintre candidații…

- Daca PSD o va nominaliza pe doamna Gabriela Firea, cel mai bun dintre noi sa-l invinga pe Nicușor Dan, a spus Piedone. Cristian Popescu Piedone , care și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal, a evitat sa intre in polemici cu posibila…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, la Antena 3, dupa o discuție cu liderul PSD despre o candidatura a sa la Primaria Generala, ca s-a referit la propria persoana atunci cand a spus ca nu o poate susține pe Gabriela Firea „pentru ca orice cal devine gloaba”…