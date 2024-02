Oamenii de știința au facut un pas important in ințelegerea limbajului balenelor. Descoperirile recente scot la iveala elemente necunoscute pana acum in vocalizarile balenelor, sugerand ca acestea ar putea corespunde anumitor aspecte ale vorbirii umane. In mod intrigant, cercetatorii au identificat chiar doua vocale distincte schimbate in conversațiile balenelor, asociindu-le cu vocalele umane „a” și […] The post Limbajul balenelor, noi sunete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .