Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de ordine publica sunt nemulțumiți de un ordin al șefului Poliției Capitalei privind planificarea serviciilor in schimburi. Conform unui anunț al Sindicatului Europol, vineri dimineața, mai mulți agenți de ordine publica au venit sa protesteze in fața Poliției Capitalei. Oamenii sunt nemulțumiți…

- La un restaurant din Iulius Mall Cluj-Napoca au aparut roboții, care duc comenzile la masa și preiau farfuriile murdare, potrivit Stiri de Cluj. Acesta va fi trendul la restaurante, pentru ca este tot mai greu sa gasești angajați in Cluj-Napoca. In multe localuri de fast-food au fost angajați oameni…

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, a trimis vineri catre Parlament un punct de vedere in care spune clar ca nu susține legea USR care ar transforma stuful din Delta inapoi in stuf, dupa ce majoritatea PSD l-a transformat, prin lege, in pajiște, potrivit unui comunicat USR. USR lanseaza…

- Ministrul agriculturii Florin Barbu a dispus o ancheta a Corpului de control in vederea verificarii legalitații acordarii subvențiilor pentru paludicultura, potrivit unui comunicat de vineri al MADR. Din echipa de control vor face parte și inspectori Antifrauda. Anunțul apare in contextul unor acuzații…

- Zeci de manifestanți care se indreptau cu mașinile catre protestul desfasurat la unele dintre intrarile in Portul Constanta au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, 17 ianuarie, fara permisele de conducere, ei sustinand ca un echipaj de jandarmi le-ar fi intins „capcana”. Oamenii au spus, pe retele…