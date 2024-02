Protest in Piața Independenței din Kiev. Zeci de oameni s-au adunat și cer demisia lui Volodimir Zelenski, dupa ce acesta l-a inlaturat pe Valeri Zalujnii. Oamenii care protesteaza in Piața Independenței din Kiev scandeaza ”Jos Zelenski” și ”Il vrem inapoi pe Valeri Zalujnii”, relateaza Nexta. Several dozen people gathered at Independence Square in Kyiv, chanting […] The post Protest in Kiev. Oamenii cer demisia lui Volodimir Zelenski, dupa ce acesta l-a inlaturat pe Valeri Zalujnii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .