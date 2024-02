Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Poli Iasi a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia U Cluj, in etapa a 23-a din Superliga.Rachid Bouhenna a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 16, insa golul algerianului a fost anulat pentru ofsaid. In minutul 45+1 iesenii au trecut pe langa gol, la ratarea lui Harrison.…

- Echipa spaniola Rayo Vallecano a incheiat la egalitate sambata, in deplasare, scor 0-0, cu gruparea Real Sociedad, intr-un meci din etapa a 22-a din La Liga.Andrei Ratiu a ramas pe banca in egalul pe care Rayo Vallecano l-a izbutit la San Sebastian, potrivit news.ro. Oaspetii au primit sase…

- Echipa franceza PSG a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-0, gruparea RC Lens, in etapa a 18-a din Ligue 1. Gazdele au ratat un penalti la scorul de 0-0, informeaza news.ro.Meciul de pe Stade Felix Bollaert-Delelis a inceput bine pentru gazde, care au primit un penalti in minutul 6, dupa…

- Atletico Madrid avea șansa de a se apropia la 5 puncte de Real Madrid și 7 de liderul Girona, dar a calcat stramb pe teren propriu, 3-3 cu Getafe, dupa ce conducea cu 3-1 in minutul 87! Prima zi a etapei 18 din La Liga, o runda intermediara, s-a incheiat cu duelul Atletico Madrid - Getafe, cu elevii…

- Fara victorie de la numirea din urma cu doua luni a lui Diego Alonso pe banca tehnica, Sevilla a luat o decizie radicala. Sevilla a pierdut sambata seara la scor de neprezentare, acasa, contra lui Getafe. Borja Mayoral a deschis scorul in minutul 5 din penalty, Jaime Mata a dublat avantajul in minutul…

- Echipa Las Palmas a urcat pe locul 8 in campionatul de fotbal al Spaniei dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Getafe, vineri seara, in prima partida a etapei a 15-a din La Liga.Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Julian Araujo (43) si Cristian Herrera (90+3), in conditiile…

- Etapa a șaptea a campionatului Belgiei a adus o noua confirmare a valorii suceveanului Alexandru Rața. Transferat in toamna de la Arcada Galați la formația Tectum Achel, internaționalul nostru e o adevarata „mașinarie de facut puncte”. El face constant pentru 25 de puncte pe meci in etapa a șaptea a…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.Milanezii au deschis scorul in minutul 45+2, dintr-un penalti executat de Theo Hernandez si pe care gazdele l-au primit pentru un fault comis…