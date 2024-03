Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0).

- Inter Milano a confirmat luni accidentarile austriacului Marko Arnautovic si brazilianului Carlos Augusto, care nu vor putea juca in meciul decisiv din optimile de finala din Liga Campionilor impotriva lui Atletico Madrid, pe Metropolitano, scrie EFE, potrivit Agerpres. Ambii jucatori au trebuit…

- Optimile de finala din Liga Campionilor continua, marți, 20 februarie, cu alte doua partide extrem de interesante. Inter Milano, liderul la zi din Serie A, primește replica celor de la Atletico Madrid, in timp ce PSV Eindhoven și Borussia Dortmund completeaza tabloul zilei intr-un duel deschis oricarui…

- Inter Milano este lider detasat in Serie A, insa "in douazeci de zile, totul se poate schimba", a avertizat antrenorul sau, Simone Inzaghi, inaintea meciului de acasa cu Atletico Madrid din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In fotbal totul se intampla…

- MECI TARE… Delegare de cinci stele pentru arbitrul Ovidiu Mihai Artene! Vasluianul va oficia la partida dintre Inter Milano și Atletico Madrid, din manșa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Duelul dintre cele doua formații va avea loc maine, de la ora 22:00, pe stadionul San Siro. Arbitrul…

- Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Inter Milano si Atletico Madrid, care va avea loc marti, de la ora 22:00, pe Stadionul San Siro din Milano, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal

- Fundasul echipei Inter Milano, Francesco Acerbi, a suferit o accidentare la gamba dreapta si nu va putea juca in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, cu Atletico Madrid, din 20 februarie. Francesco Acerbi (36 de ani) a suferit o accidentare in timpul meciului de sambata dintre…

- Meciurile cu Atletico Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, "vor fi doua batalii", a declarat Simone Inzaghi, antrenorul lui Inter Milano, finalista ultimei editii a competitiei, scrie EFE."Vor fi optimi de finala magnifice, cu doua echipe de top pe doua stadioane frumoase,…