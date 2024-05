In lumea bibliofililor și a iubitorilor de natura, descoperirea unei carți rare este intotdeauna un eveniment deosebit. In acest context, prezentarea unei serii complete de volume ilustrate de John Gould, cunoscut sub numele de „Bird Man” pentru contribuțiile sale semnificative la documentarea și catalogarea speciilor aviare, este un moment extraordinar. Aceasta descoperire unica va fi […] The post Descoperire excepționala: o carte foarte rara cu ilustrații realizate de „Bird Man”- John Gould pentru clasificarile lui Darwin appeared first on Puterea.ro .