Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a invins joi seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Universitatea Craiova, in ultimul meci al etapei a sasea din play-off-ul Superligii, informeaza news.ro. La Craiova, intr-un meci echilibrat, in care clujenii au dominat lupta la centrul terenului, oaspetii au deschis scorul in minutul…

- Formatia Hermannstadt a terminat la egalitate, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Superligii. Oaspetii au egalat in minutul 90+7.Hermannstadt a deschis scorul prin Stoica ’31.

- Bogdan Andone a tras concluziile dupa ce FC Botoșani a fost invinsa de UTA, scor 0-1, in etapa #3 din play-out-ul Superligii. Bogdan Andone considera ca echipa lui a practicat un joc bun in repriza secunda a meciului. Antrenorul „saluta” revenirea pe teren a lui Sebastian Mailat, care se accidentase…

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Luton Town, intr-un meci al etapei a 31-a din Premier League, potrivit news.ro Martin Odegaard a inscris primul gol al „tunarilor”, in minutul 24, din pasa lui Kai Havertz, pentru ca gazdele sa intre la cabine…

- Ronaldo Deaconu (26 de ani), jucatorul Farului, a deschis scorul in minutul 65 al partidei cu CFR Cluj de la Ovidiu, din etapa #29 a Superligii, dar o faza controversata a avut loc inainte de reușita mijlocașului. Mihai Popescu (30 de ani), aparatorul constanțenilor, a avut o intrare asupra lui Alin…

- Echipa FCSB a invins joi seara, in deplasare, scor 2-1, formatia FC Voluntari, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Ilfovenii au deschis scorul in minutul 16, dupa ce Tarnovanu a respins lovitura de cap a lui Robert Popescu, balonul a ajuns la Dumiter si acesta a inscris pentru 1-0. Florinel…

- Florin Pirvu (48 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, a analizat victoria cu Poli Iași, 2-1, obținuta grație golului inscris de Albin Berisha in prelungiri, minutul 90+4. Petrolul a fost condusa la pauza, dupa golul lui Rareș Ispas din minutul 30, dar a intors scorul in partea secunda. Mai…