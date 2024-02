Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Baiaram (21 de ani) a fost titularizat de Ivaylo Petev in atacul Universitații Craiova la meciul cu Voluntari și i-a rasplatit increderea. Jucatorul a deschis scorul in minutul 7, dupa o pasa primita din partea lui Lyes Houri (28 de ani). Universitatea Craiova a invins-o pe Voluntari in ultima…

- Farul Constanța și Oțelul Galați au incheiat la egalitate partida disputata sambata, din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Chiar daca nu au caștigat trei puncte, constanțenii și-au consolidat pozița de play-off. Tot sambata se va mai juca partida Poli Iași-Rapid București. Partida Farul Constanța-Oțelul…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Adrian Mutu a debutat cu dreptul ca antrenor ale echipei CFR Cluj, care a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1) pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.Omul meciului a fost Ciprian Deac, care, desi nu a marcat, a oferit trei pase de gol. CFR a deschis scorul…

- Echipa UTA Arad a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Sepsi OSK, intr-un meci al etapei a 23-a din Superliga, potrivit news.ro.Aradenii au inceput foarte bine primul meci pe teren propriu, dupa patru luni de exil, iar Omondi nu a ajuns la minge in minutul 16. Portarul gazdelor, Kucher…

- Un moment amuzant a avut loc la pauza meciului amical dintre FC Voluntari și MTK Budapesta desfașurat in Antalya și terminat la egalitate, scor 1-1. Voluntari a fost prima echipa romaneasca care a inceput seria de meciuri amicale in cantonamentul din Turcia. Ilfovenii au jucat contra maghiarilor de…

- Echipa bucuresteana FCSB a incheiat la egalitate duminica seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia CFR Cluj, in etapa a 19-a din Superliga, relateaza News.ro. FCSB a avut un gol anulat dupa o faza controversata.Clujenii au inceput tare meciul din Gruia si Tarnovanu a respins sutul lui Avounou,…

- Echipa FC Voluntari a invins sambata seara, in deplasare, scor 2-1, fornatia Rapid Bucuresti. Intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Este a patra infrangere stagionala pentru giulesteni, potrivit news.ro.In minutul 45 un suporter rapidist a avut probleme de sanatate si au intervenit medicii…