Liga campionilor sau liga piticilor

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, miercuri, 10 aprilie, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan au revenit la pupitru dupa o pauza de trei saptamani și au analizat in stilul caracteristic Arsenal – Bayern (2-2) și Real Madrid – Manchester City (3-3). ...

- Pep Guardiola (53 de ani), managerul lui Manchester City, a vorbit la finalul blockbuster-ului cu Real Madrid, din turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Rivalul madrilenilor in perioada in care o antrena pe Barcelona, Pep a revenit pe Bernabeu la un an distanța de meciul care a avut loc in semifinalele…

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Toate cele patru duble manșe se anunța deosebit de disputate, dar capul de afiș va fi Real Madrid și Manchester City. De asemenea, s-a stabilit și traseul virtual pana la marea finala de la Londra.…

- Paul Cubarsi (17 ani), fundasul central al echipei de fotbal FC Barcelona, a fost desemnat "omul meciului" la prima sa titularizare in Liga Campionilor, marti seara, in victoria obtinuta de catalani pe teren propriu in fata formatiei italiene SSC Napoli (scor 3-1), sinonima cu calificarea in sferturile…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a avut polițe de platit dupa calificarea in sferturile Champions League. Catalanii au caștigat cu Napoli, scor 3-1, și s-au calificat cu 4-2 la general. In celalalt meci al serii, Arsenal a eliminat-o pe Porto la penalty-uriMai sunt calificate in „sferturile” Ligii Campionilor…

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Barcelona și Napoli se intalnesc marți in manșa secunda a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Meciul se joaca pe Estadi Olimpic Lluis Companys, din Barcelona și incepe de la scorul de 1-1, inregistrat in tur. Site-ul oficial UEFA prezinta echipele probabile. Returul incepe practic de la…