Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a dat lovitura pe final de meci și a invins pe Rapid București. Partida s-a disputat sambata, la Iași, și a facut parte din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, informeaza Mediafax. Partida Poli Iași-Rapid București s-a incheiat cu scorul 3-1. Atacantul oaspeților Ermal Krasniqi a deschis…

- Echipa FC Hermannstadt a invins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FCU Craiova, in primul meci al etapei a 27-a din Superliga. Sibienii sunt pe loc de play-off Gazdele au ratat in minutul 13, prin Silviu Balaure, care a trimis putin pe langa poarta. Portarul gazdelor a avut o interventie…

- Gazdele de la Cluj au 45 de puncte, se afla pe locul 3 si au nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu Rapid si FCSB primele doua clasate . Aflata pe locul 15 cu doar 22 de puncte, Dinamo vine cu un moral foarte bun in Gruia Etapa cu numarul 27 din Superliga, sezonul 2023 2024, incepe vineri,…

- Sepsi - Universitatea Craiova, meci din etapa #24 a Superligii se joaca acum. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Debeljuh, iar in primele 30 de minute au avut loc doua faze controversate, analizate de arbitrajul video. In minutul 8, Universitatea Craiova a trimis mingea in poarta. Oltenii s-au…

- Universitatea Craiova are parte de doua meciuri dificile in ianuarie, la reluarea Superligii. Pe Ion Oblemenco vor sosi Farul Constanța și FCSB, in doua meciuri care pot apropia echipa de prima poziție a clasamentului. Oltenii vor disputa primul meci din 2024 pe 21 ianuarie, contra celor de la Farul,…

- Echipa FC Botosani a invins vineri, in deplasare, scor 2-0, formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii. Este prima victorie a sezonului pentru FC Botosani, potrivit news.ro.La Galati, gazdele au presat, dar nu au reusit sa marcheze sau sa produca ocazii mari de gol, iar moldovenii…

- Superliga: Universitatea Craiova – Poli Iasi 2-2, dupa ce gazdele au condus cu 2-0Echipa Poli Iasi a terminat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Craiovenii au condus cu 2-0 si au avut gol anulat de VAR in…