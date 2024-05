Ghid pentru achiziționarea unei viniete pentru autostrăzile bulgare Daca planuiți o calatorie cu mașina prin Bulgaria, este esențial sa va familiarizați cu sistemul bulgaresc de taxare. Fiecare șofer ar trebui sa aiba o vinieta valabila pentru a putea utiliza liber autostrazile. Din 2019, aceștia au posibilitatea de a ale Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

