Stiri pe aceeasi tema

- Primii artiști confirmați la Neversea 2024: Maluma, Nick Carter, Bebe Rexha, Mahmut Orhan, Don Diablo și mulți alții Primii artiști confirmați la Neversea 2024. Neversea, the Queen of Festivals, promite cea mai caliente ediție de pana acum datorita celor peste 150 de artiști, experiențelor pregatite…

- Se anunța o vara incendiara pe litoralul romanesc! Dupa Beach please, și Neversea a anunțat prezența unora dintre cei mai ascultați artiști din lume in acest moment. Printre numele internaționale care au confirmat deja prezența se numara Maluma, care vine pentru prima data in Contanța, și Bebe Rexha.…

- Organizatorii Neversea au anuntat, joi, primii artisti care vor veni la festivalul care are loc in perioada 4 – 7 iulie, pe o plaja din Constanta, iar printre acestia se afla Maluma, Nick Carter – fostul membru al trupei Backstreet Boys, Bebe Rexha, G-Eazy, Mahmut Orhan, Don Diablo, Alok, Salvatore…

- Nick Carter, un icon al muzicii pop, membru al celebrei trupe Backstreet Boys vine in premiera in Romania la Neversea In lineup mai urca Bebe Rexha, G eazy, Mahmut Orhan, Don Diablo, Alok, Salvatore Ganacci si multi altii. MALUMA, superstarul columbian de reggaeton si latino pop, ale carui hituri de…

- Neversea a anunțat, joi, artiștii care vor urca pe scena festivalului, intre 4 și 7 iulie, la Constanța. Maluma, Nick Carter, Bebe Rexha, G-Eazy, Salvatore Ganacci vor urca pe scena principala a festivalului. Alok, Don Diablo, Steve Aoki, Tujamo sunt alte nume care se regasesc pe lista artiștilor care…

- Timp de trei zile, arta tatuajelor va fi prezentata publicului, la cea de-a doua ediție a Timișoara International Tattoo Convention. evenimentul va avea loc in perioada 12 – 14 aprilie la Iuius Congress Hall, fiind așteptata participarea a peste 80 de artiști tatuatori din Romania și din strainatate.…

- Pe 1 mai incepe oficial sezonul estival. „Adevarul” a obținut de la Apele Romane situația completa a sectoarelor de plaja inchiriate in Mamaia și Constanța, ce firme le-au inchiriat, ce suprafețe și care este durata contractelor.

- Intr-un decor de iarna autentica, de maine incepe, in Poiana Brașov, cel mai important eveniment muzical și de entertainment organizat intr-o stațiune montana, MASSIF 2024 . Pentru ca prima ediție s-a dovedit un succes, confirmat și de numeroasele feed-back-uri pozitive, organizatorii au luat decizia…