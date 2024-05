Stiri pe aceeasi tema

- Medicul chirurg de la Institutul Oncologic din Bucuresti cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a uitat o compresa in corpul unei paciente pe care o operase, iar aceasta a murit in urma unei septicemii, a fost plasat in arest la domiciliu, scrie News.ro.Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita…

