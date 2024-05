Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dambovița au facut miercuri o percheziție la o unitate medicala din București și la locuința unui medic, cercetat pentru ucidere din culpa, potrivit antena3. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja. Era insoțit tot de un minor Polițiștii din cadrul Serviciului…

- Un medic din București ar fi facut o greșeala fatala care a dus la moartea unei femei de 73 de ani. In urma unei operații ce a avut loc pe 5 decembrie 2022, a uitat o compresa in abomenul sau, fapt ce a dus la septicemie. In prezent, cadrul medical este cercetar pentru omor din culpa.

- Un medic de la Institutul Oncologic din Capitala este audiat, miercuri, la sediul Politiei judetene Dambovita, intr-un dosar de ucidere din culpa. Medicul este suspectat ca a uitat o compresa intr-o pacienta pe care a operat-o, femeia decedand in urma unei septicemii. Miercuri dimineata, politistii…

- Politistii dambovițeni au efectuat, miercuri, percheziții la o unitate medicala din Bucuresti, dar și la domiciliul unui medic chirurg, intr-un dosar intocmit pentru ucidere din culpa. Doctorul, in varsta de 69 de ani, din Voluntari, este acuzat ca a operat, in 2022, o femeie din localitatea dambovițeana…

- Politistii din Dambovița au facut, miercuri, perchezitii la un spital din Bucuresti si la locuința unui medic, acuzat ca a operat, in 2022, o femeie din localitatea damboviteana Dragomiresti si a uitat o compresa in abdomenul acesteia. Femeia a facut septicemie, iar ulterior a murit, anunța IPJ Dambovita.Medicul,…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…