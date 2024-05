Stiri pe aceeasi tema

- Fiul candidatului la primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, s-a fotografiat in ipostaze neobișnuite, facand un gest reprobabil.Poza in care apare deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone a fost postata pe internet.

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, iși prezinta, astazi, programul politic pentru Capitala, care include 12 puncte. Piedone este unul dintre principalii favoriți la postul de primar al Capitalei. Iata care sunt principalele puncte ale programului politic pentru Capitala al candidatului…

- Cristian Popescu Piedone, actualul edil al Sectorului 5, ar ieși invingator in cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei, in cazul in care alegerile ar urma sa se desfașoare duminica viitoare, conform unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde.

- Actorul Tudor Chirila a semnalat, pe Facebook, un scenariu interesant cu privire la nominalizarea tandemului PSD-PNL pentru Capitala, la alegerile locale din acest an. Artistul este de parere ca medicul Catalin Carstoiu ar fi un așa-zis 'iepuraș' lansat de coaliție și ca liberalii și social-democrații…

- Cristian Popescu Piedone a explicat de ce il sprijina pe fiul sau la Primaria Sectorului 5. Conform acestuia, nu va exista niciun conflict de interese. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidat la Primaria Capitalei , a facut la Romania TVA declarații intense despre motivul pentru…

- Cristian Popescu Piedone a spus ca se implica 100% in alegerile pentru Capitala și are și un raspuns pentru coaliția PSD-PNL, care a spus ca nu l-a luat in calcul drept candidat pentru Capitala. Cristian Popescu Piedone le mulțumește celor de la PSD și PNL pentru ca ii fac un beneficiu prin faptul ca…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat duminica seara ca le-a cerut partidelor din coaliție sa formeze o alianța din care sa faca parte și PUSL, pentru Primaria București, transmite Agerpres.„Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal, a trimis domului presedinte Ciuca si…