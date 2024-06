Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul maghiar nu doreste sa participe in niciun fel la pregatirea militarilor ucraineni si la livrarea de arme, a declarat luni ministrul de externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI, spunand ca Ungaria este pregatita sa reziste „presiunilor enorme” din partea NATO, transmite News.ro.NATO…

- Cutremur pe scena politica din Ungaria! Omul care i-a pus gand rau lui Viktor Orban: Partidul lui Peter Magyar creste rapid in sondajePeter Magyar isi facea selfie-uri cu sustinatorii sai in fata unei piete aglomerate din Budapesta, intr-o sambata dimineata, luna trecuta, cand le-a cerut sa-i acorde…

- Donald Trump, candidatul republican in alegerile prezidentiale care vor avea loc in noiembrie in SUA, a transmis vineri, intr-un mesaj video, ca este gata sa reinnoiasca alianta conservatoare cu premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, informeaza Agerpres, preluand Reuters.Orban a fost unul…

- Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare din acest an, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri, 19 aprilie, premierul ungar Vikor Orban, la evenimentul de lansare a campaniei partidului sau conservator, Fidesz, pentru scrutinul european din 6-9…

- Aliatii NATO avertizeaza Ungaria cu privire la pericolul pe care il comporta relatia sa „stransa si in extindere” cu Rusia si, daca aceasta este alegerea politica a Budapestei, „va trebui sa decidem cum sa ne protejam cel mai bine interesele de securitate”, a declarat joi ambasadorul american in Ungaria,…

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…