- Cristian Popescu Piedone, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului, iși reafirma angajamentul de a transforma capitala intr-un oraș curat și sigur. In cadrul Contractului sau cu Bucureștenii, edilul a anunțat o serie de masuri menite sa imbunatațeasca siguranța cetațenilor și sa combata…

- Intr-o intalnire plina de angajament, Cristian Popescu Piedone și fiul sau, Vlad Popescu Piedone, au vorbit deschis cu locuitorii Sectorului 5, evidențiind planurile lor pentru viitorul acestei zone a Capitalei. „Avem zece persoane in familie, copii, nepoți, și toți voteaza familia Piedone, unul la…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru funcția de primar al Capitalei, a lansat astazi „Contractul sau cu cetațenii Bucureștiului”, un program ambițios și bine conturat care vizeaza transformarea Capitalei intr-un loc mai prosper și mai prietenos pentru locuitorii sai. Programul cuprinde 12…

- Președintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, candidat la Primaria Municipiului București, și-a facut public „Contractul cu cetațenii Bucureștiului”. Documentul conține 12 puncte, care se refera, printre altele, la atragerea de fonduri europene, termoficare, rezolvarea problemelor din trafic,…

- Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la functia de primar general al Capitalei, si-a lansat vineri programul politic sub forma unui "contract cu cetatenii Bucurestiului", spunand ca el este omul "care vorbeste in limbajul celor multi, inselati, omul care inca mananca parizer si usturoi".

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, iși prezinta, astazi, programul politic pentru Capitala, care include 12 puncte. Piedone este unul dintre principalii favoriți la postul de primar al Capitalei. Iata care sunt principalele puncte ale programului politic pentru Capitala al candidatului…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru funcția de primar al Capitalei, a facut o apariție neobișnuita luni seara la Romania TV. Edilul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat imbracat ca un muncitor, purtand o vesta reflectorizanta și o casca…

- Cristian Popescu Piedone a spus ca se implica 100% in alegerile pentru Capitala și are și un raspuns pentru coaliția PSD-PNL, care a spus ca nu l-a luat in calcul drept candidat pentru Capitala. Cristian Popescu Piedone le mulțumește celor de la PSD și PNL pentru ca ii fac un beneficiu prin faptul ca…