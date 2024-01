Serviciul de Ambulanță Județean Prahova încă mai are „la lucru” autospeciale vechi de 22 de ani! V. Stoica In ciuda innoirii parcului auto, proces care s-a desfașurat in special in ultimii șase ani, Serviciul de Ambulanța Județean Prahova are inca ambulanțe din 2002, care au trecut de mult de ”examenul maturitații”. Situația parcului auto al Ambulanței Prahova este prezentata in documentația unei licitații lansate de instituție pentru achiziționarea de servicii de reparare și intreținere a autovehiculelor și instalațiilor conexe, din care reiese ca in afara celor doua autospeciale din 2002, se mai afla zeci de vehicule din 2007, 2008 și 2009, cele mai noi fiind cele cinci ambulanțe fabricate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

