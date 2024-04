Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de liga secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-1 (1-1), miercuri seara, pe Stadionul „Michael Klein”, in prima semifinala a competitiei.

- In noaptea de luni spre marți a inceput demolarea podului feroviar dintre municipiul Campina și comuna Poiana Campina, pod situat peste raul Prahova și peste DN1. Lucrarile vor dura pana miercuri, la ora 24.00, perioada in care traficul sub 3,5 tone este deviat prin Campina .

- Formația de handbal masculin CSU Suceava va avea o misiune dificila in optimile de finala ale Cupei Romaniei, urmand sa se confrunte in aceasta faza a competiției cu Steaua București. Calificarea se va juca intr-o singura manșa, in fieful „militarilor", miercuri, 20 martie, cu incepere ...

- ”In perioada 19.03.2024, ora 00.00 – 20.03.2024, ora 24.00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 1, pe tronsonul kilometric 89+450 metri – 94+650 metri, in zona localitatii Campina, judetul Prahova, pentru efectuarea lucrarilor de demolare a pasajului de cale ferata, care supratraverseaza DN 1 la…

- N. Dumitrescu Potrivit Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Prahova, la nivelul județului, doar șase comune au fost cadastrate in totalitate. ”In prezent, din totalul de 104 unitați administrativ-teritoriale din județul Prahova, au fost cadastrate in proporție de suta la suta șase…

- Formația de baschet feminin CSM Constanța a cucerit primul trofeu din istoria clubului dupa ce a caștigat finala Cupei Romaniei, cu scorul de 94-83, in fața celor de la CSM Targoviște. Finala disputata in Sepsi Arena a stat sub semnul echilibrului in prima repriza, dar fetele antrenate de Alexandru…

- Formația de juniori Under 17 a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reușit o frumoasa performanța, izbutind sa se califice in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la aceasta categorie de varsta.In optimi, formația pregatita de Andrei Ițco s-a impus in deplasare, dupa un meci foarte greu, ...

