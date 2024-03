Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii din Consiliul Muncipal Chișinau continua, astazi, ședința extraordinara inceputa ieri . Pe ordinea de zi sunt 20 de subiecte, dintre care primele 11 au fost fie examinate, fie transmise spre reexaminare.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a plantat un arbore in parcul Dendrariu impreuna cu ambasadorul Israelului in Moldova. „Gestul simbolic vine sa demonstreze solidaritatea municipalitații fața de consolidarea securitații Israelului și eforturile sale de a rezolva criza ostaticilor”, a scris edilul capitalei.

- Prima ședința a Primariei Chișinau din acest an a inceput cu o felicitare transmisa de edilul Ion Ceban. Primarul le-a urat locuitorilor Chișinaului și angajaților Primariei multa sanatate, urari de bine și de pace in familii, noteaza Noi.md. {{719193}}„Avem foarte multe proiecte de realizat in Chișinau…

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat astazi, 26 decembrie, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi au fost patru subiecte, printre care și cel cu privire la situația epidemiologica prin infecțiile virale sezoniere.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la Parlament, inainte de sedinta conducerii partidului, despre primarul din Alba Iulia, ca nu este un nou transfer si este o revenire” si i-a urat: Bine ati venit acasa!Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la sosirea la sedinta PNL, despre…

- Astazi s-a desfașurat ședința de constituire a Consiliului Municipal Chișinau, ales la 5 noiembrie, in cadrul scrutinului local. Primarul general, Ion Ceban, dar și aleșii locali și-au primit mandatele și au ținut cuvantari de la tribuna.

- Consilierii Consiliului municipal Chișinau se vor convoca pe 7 decembrie, ora 12:00, in prima ședința. Decizia a fost luat astazi in cadrul ședinței CEC. {{714819}}Primarul general, Ion Ceban, a anunțat ca incepe discuțiile cu partidele politice care au acces in Consiliul Municipal Chișinau. In Consiliul…