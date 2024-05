Paul McCartney a devenit primul muzician britanic miliardar Potrivit listei celor mai bogati 350 de oameni din tara, prezentata vineri, Paul McCartney, in varsta de 82 de ani, a urcat pe locul 165, culegand roadele numeroaselor sale concerte si drepturi de autor. De asemenea, el a primit un mic ajutor in acest an de la cantareata americana Beyonce, care a preluat piesa „Blackbird” a trupei The Beatles pe cel mai recent album al ei. In total, potrivit Sunday Times Rich List, in Marea Britanie exista 165 de miliardari, cu sase mai putini decat anul trecut si cu 12 mai putini decat recordul de 177 de miliardari din 2022, ceea ce a determinat ziarul sa sublinieze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

