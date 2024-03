Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Joe Biden se pregateste sa trimita bombe si alte arme Israelului care s-ar adauga la arsenalul militar israelian, chiar daca SUA fac in prezent eforturi pentru a obtine o incetare a focului in Gaza, a relatat vineri The Wall Street Journal (WSJ), citand actuali si…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters.Hamas a raspuns marți…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…

- Hamas a propus un plan de incetare a focului in Gaza timp de patru luni și jumatate, potrivit Reuters, timp in care toți ostaticii vor fi eliberați, iar Israelul ar trebui sa iși retraga trupele din Fașia Gaza și sa inceapa discuțiile pentru un acord privind incheierea razboiului.

- Hamas vrea sa negocieze o „incetare completa a focului” cu Israelul in Fasia Gaza inainte de orice acord, nu doar un „armistitiu temporar”, a declarat luni un inalt oficial al miscarii islamiste palestiniene. Un proiect de acord a fost intocmit de țarile care s-au implicat in medierea conflictului -…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…