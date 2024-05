Cum va fi vremea in Dobrogea in minivacanta de 1 mai (GALERIE FOTO+VIDEO) In intervalul 01.05.2024 ora 09:00 02.05.2024 ora 09:00 in Dobrogea vremea va fi inchisa si relativ normala termic.Cerul va fi mai mult noros si local vor fi averse. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare ziua, apoi va scadea in intensitate.Temperaturile maxime se vor situa intre 16 si 22 grade, iar cele minime intre 10 si 13 grade.In intervalul 02.05.2024 ora 09:00 03.05.2024 ora 09:00 la malul marii vremea va fi inchisa si relativ normala termic. Cerul va fi mai mult noros si, loc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

