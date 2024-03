Vremea 1 martie. Prima zi de primăvară vine cu 19 grade Celsius. Prognoza detaliată Astazi, vremea se va mentine mai calda decat in mod obișnuit in prima zi a lunii martie. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii relativ restranse ziua in Oltenia, Muntenia si Transilvania. Vantul va avea intensificari pe crestele montane, cu rafale de 70...80 km/h, iar local si cu viteze mai mici, in general de 45...55 km/h si in zonele mai joase de relief. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 și 19 grade.***In Bucuresti, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in prima zi a lunii martie. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 14 grade. Cerul va fi mai mult… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

