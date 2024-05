Președintele se pensioneaza. Klaus Iohannis si-a depus cererea de pensionare din invațamant. Postul de profesor de Fizica de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” a devenit vacant dupa 27 de ani. Ce pensie va avea Klaus Iohannis Specialiștii au facut calculele pentru pensia președintelui. „Are 42 de ani de munca și 10 ani de președinție. De acolo are indicele cel mai mare in grila, 12 salarii medii. Dupa parere mea, de acolo acumuleaza in jur de 4 puncte de pensie pe an. Adica aduna 40 de puncte din salariul pe care l-a obținut de la președinție. Mai are anii de predare și de conducere…