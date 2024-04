Doi miliardari ruși, eliminați de pe lista sancțiunilor UE Doi miliardari ruși au scapat de sancțiuni. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis miercuri sa ii elimine pe miliardarii rusi Mihail Fridman si Petr Aven de pe lista persoanelor sanctionate de Uniunea Europeana dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei din 2022, relateaza Reuters . „Tribunalul considera ca niciunul dintre motivele expuse in actele inițiale nu este suficient de fundamentat și ca, prin urmare, includerea domnului Aven și a domnului Fridman pe listele in cauza nu a fost justificata”, a declarat instanța din Luxemburg in comunicatul CJUE. Fridman a declarat miercuri pentru presa RBC… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

