Stiri pe aceeasi tema

- "Tribunalul considera ca niciunul dintre motivele prezentate in actele initiale nu este suficient de bine fundamentat si, prin urmare, includerea domnilor Aven si Fridman pe listele in cauza nu a fost justificata", a precizat instanta cu sediul la Luxemburg intr-un comunicat.Fondurile si resursele economice…

- Rusia era la curent cu pregatirile pentru un atac terorist pe teritoriul sau cel puțin din data de 15 februarie, dar a permis ca acesta sa aiba loc din cauza "luptei sferelor de influența" care se da la varful puterii sau a lipsei de ințelegere a amplorii atacului, a declarat miercuri șeful serviciilor…

- Rusia nu are nevoie de ajutor occidental pentru a investiga atentatul de saptamana trecuta de la sala de concerte Crocus City Hall, din apropiere de Moscova, a declarat marti, 26 martie, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, denuntand "dublul standard" pe baza caruia acționeaza Occidentul, informeaza…

- Intr-un raport publicat vineri, unitatea cibernetica Mandiant a Alphabet a declarat ca a prins grupul de hacking cunoscut sub numele de APT29, despre care serviciile de informatii occidentale presupun ca actioneaza in numele agentiei de spionaj strain SVR a Rusiei, incercand sa pacaleasca ”personalitati…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- S-a incheiat inregistrarea candidaților Rusiei pentru alegerile prezidențiale dinluna martie s-a incheiat, dupa cum a informat duminica TASS, pe lista fiind președintele Vladimir Putin, dar și trei politicieni care susțin razboiul Moscovei in Ucraina.

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cea mai inalta instanta a ONU, a declarat vineri ca are competenta de a se pronunta asupra majoritatii aspectelor cazului intentat de Ucraina in legatura cu invazia rusa lansata in 2022, o plangere in care Kievul cere despagubiri, informeaza News.ro, care preia…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…