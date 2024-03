Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a admis luni, 25 martie, pentru prima data, ca "islamiștii radicali" se afla in spatele atacului de saptamana trecuta asupra salii de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, dar a sugerat ca Ucraina a fost cumva implicata, relateaza AFP, Sky News și The Guardian.Unsprezece…

- Kremlinul a refuzat, luni, sa comenteze revendicarea gruparii jihadiste Stat Islamic cu privire la atentatul de la Moscova, care a facut 137 de morti, cat ancheta este in curs de desfasurare, relateaza AFP. In ciuda revendicarii din partea gruparii teroriste, care a publicat chiar si imagini din timpul…

- Cancelarul Trezoreriei din Marea Britanie, Jeremy Hunt, afirma ca Londra are "foarte putina incredere" in declaratiile Rusiei cu privire la atacul de la sala de concerte din Moscova, acuzand-o ca a creat o "perdea de fum de propaganda" pentru a-si apara asaltul asupra Ucrainei, insa in acelasi timp…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a anuntat joi, in discursul sau anual catre natiune, ca Rusia va face tot posibilul pentru a incheia razboiul din Ucraina si a eradica nazismul din tara vecina, transmite Agenția EFE, preluata de Agerpres. „Nu Rusia a fost cea care a inceput razboiul in…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat ca avionul militar rus care s-a prabusit miercuri in apropiere de granita cu Ucraina a fost doborat de apararea aeriana ucraineana, fie intentionat, fie din greseala, relateaza Reuters. „Nu stiu daca au facut-o intentionat sau din greseala, dar este evident ca au…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a marturisit ca au existat momente, in cadrul discutiilor din prima etapa a invaziei Moscovei, in care a simtit nevoia de a-i da "un pumn in fata" omologului sau rus, Serghei Lavrov, informeaza marți, 16 ianuarie, Reuters, potrivit news.ro.Dezvaluirea lui…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…