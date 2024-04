Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - FCSB. Florinel Coman, extrema roș-albaștrilor, a suferit o accidentare in prima repriza a meciul de la Sf. Gheorghe. Coman, cel mai in forma jucator al roș-albaștrilor, a avut nevoie de doar 9 minute pentru a-și face simțita prezența la meciul cu Sepsi. A deschis scorul din careu, apoi s-a accidentat.…

- Capitanul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a fost esential pentru formatia Damac FC, in meciul castigat cu scorul de 2-1 in deplasare cu Al-Okhdood, echipa lui Burca și Tanase, in Arabia Saudita. Stanciu a deschis scorul in minutul 10 si a pasat decisiv la golul croatului Domagoj…

- Ciprian Tatarușanu (38 de ani) a suferit o noua umilința in Saudi Pro League. Fostul portar al naționalei Romaniei a incasat 5 goluri in eșecul suferit de echipa lui, Abha, la zero in deplasarea cu Al Shabab din etapa a 28-a din campionatul Arabiei Saudite. Cu doua runde in urma, Ciprian Tatarușanu…

- Bayer Leverkusen se indreapta spre primul titlu de campioana in 2024, cand sarbatorește 120 de ani de la fondarea clubului. Are 13 puncte in fața lui Bayern cu 7 etape inainte de final. # Xabi Alonso a creat o „mentalitate de invingatori”, o echipa care nu cedeaza niciodata. # Sambata, a revenit de…

- Newcastle a caștigat cu West Ham, scor 4-3, in etapa #30 din Premier League. Meciul a fost unul nebun, londonezii au fost conduși cu 0-1, au facut 3-1, insa au luat 3 goluri pe final și au pierdut. Meci nebun in Premier League: Newcastle - West Ham 4-3 Isak a deschis scorul pentru Newcastle, din penalty,…

- Cosmin Contra (48 de ani), antrenorul lui Damac, a fost suspendat pentru patru etape și amendat cu 40.000 de riali (9.850 de euro) de catre Comisia de Disciplina a federației din Arabia Saudita. Fostul selecționer a spus, dupa eșecul cu 1-2, ca a fost ”o viciere de rezultat” și a calificat arbitrajul…

- Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra (48 de ani), a pierdut in fața lui Al-Ettifaq, scor 0-2, in etapa 22 din campionatul Arabiei Saudite. Nicolae Stanciu (30 de ani) a fost titularizat de antrenorul roman și a fost inlocuit in minutul 68. Damac a evoluat in inferioritate numerica din minutul 23,…