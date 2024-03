Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen a caștigat cu Hoffenheim, scor 2-1, in etapa #27 din Bundesliga. Elevii lui Xabi Alonso au fost conduși pana in minutul 88. Leverkusen a scapat din nou. Parea ca e aproape sa piarda primul meci al sezonului, insa „aspirinele” au intors pe final meciul cu Hoffenheim. Și e tot mai aproape…

- Newcastle a caștigat cu West Ham, scor 4-3, in etapa #30 din Premier League. Meciul a fost unul nebun, londonezii au fost conduși cu 0-1, au facut 3-1, insa au luat 3 goluri pe final și au pierdut. Meci nebun in Premier League: Newcastle - West Ham 4-3 Isak a deschis scorul pentru Newcastle, din penalty,…

- Tehnicianul spaniol Xabi Alonso a anuntat, vineri, ca va ramane antrenor al echipei Bayer Leverkusen si sezonul viitor. "Saptamana trecuta am avut o intalnire buna cu Simon (Rolfes, directorul sportiv) si Fernando (Carlo, presedintele) si le-am transmis decizia mea de a continua ca antrenor al lui…

- Bayer Leverkusen nu a caștigat niciodata campionatul german. Are mari șanse acum, cu 10 puncte in fața lui Bayern cand mai sunt 10 etape pana la final. Bild a estimat ca va incheia Bundesliga fara infrangere, cum nu s-a mai intamplat in Germania. Elvețianul Granit Xhaka spune ce poate face surprinzatoarea…

- Bayer Leverkusen defileaza in Bundesliga. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus pe terenul lui Koln, scor 2-0, in etapa #24 din Germania. In urma rezultatului de egalitate inregistrat de Bayern pe terenul lui Freiburg, Leverkusen s-a distanțat la 10 puncte de principala contracandidata la titlu. Este al 34-lea…

- Razvan Marin (27 de ani) a fost titular la Empoli pentru prima data dupa o luna și a dat doua pase decisive in meciul cu Sassuolo, caștigat cu 3-2. Forma lui Marin a tot scazut in acest sezon și a ieșit din echipa de start. Insa prestația din meciul cu Sassuolo l-ar putea readuce printre titularii obișnuiți.…

- Thomas Tuchel, 50 de ani, se va desparți de Bayern cel mai tarziu la sfarșitul sezonului. Bavarezii au un favorit și acesta e Zinedine Zidane, 51 de ani, cu care ar fi pornit deja tratativele. Situația ramane incordata la Munchen. Doua infrangeri consecutive, 0-3 umilitor pe terenul liderului Bundesligii,…

- Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a invins sambata cu 3-2, in deplasare, pe Augsburg, in etapa a 19-a din Bundesliga.Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) si Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctand Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty), potrivit…