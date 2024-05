Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia…

- Miercuri va avea loc penultimul meci din sezonul 2023-2024 al Champions League, Real Madrid și Bayern Munchen urmand sa se dueleze pe „Santiago Bernabeu” pentru un loc in marea finala. Cele doua echipe au terminat la egalitate in turul de pe Allianz Arena, scor 2-2, iar adversara Borussiei Dortmund…

- Dupa 2-2 la Munchen, Real Madrid și Bayern se intalnesc de la 22:00, in manșa retur a semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Cei doi granzi europeni dau lupta pentru marea finala de pe Wembley,…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Real Madrid a primit permisiunea UEFA de a juca impotriva lui Manchester City sub un acoperiș inchis pe Santiago Bernabeu. Los Blancos primesc marți seara echipa lui Pep Guardiola in capitala Spaniei pentru prima manșa a unui sfert de finala al Ligii Campionilor, care putea fi chiar o finala, potrivit…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

