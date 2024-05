Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 100 de ani, un veteran de razboi, Harold Terens, și-a gasit dragostea și se va casatori cu Jeanne Swerlin, in varsta de 96 de ani, in Franța. Ceremonia coincide cu aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliaților in Normandia, potrivit mediafax.

- Actorul american Steven Seagal a fost prezent marți la ceremonia de investire a lui Vladimir Putin pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, fosta vedeta de la Hollywood spunand ca acesta este cel mai mare lider din lume, relateaza mai multe ziare și agenții de presa din Rusia, potrivit hotnews.ro…

- Rusia, dar nu și președintele Vladimir Putin, va fi invitata la ceremonia franceza din iunie, pentru a marca 80 de ani de la debarcarea din Normandia din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au declarat marți organizatorii, potrivit France24.

- Direcția Generala de Securitate Interna a Franței și-a exprimat ingrijorarea cu privire la probabilitatea unor atacuri teroriste in ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice. Despre aceasta a relatat Europe 1. Pe fondul recentului atac terorist de la "Crocus City Hall", amenințarea terorista…

- Ministrul Sporturilor din Franta, Amelie Oudea-Castera, a descris, joi, intr-o declaratie acordata postului RMC/BFMTV, drept "coerenta" decizia anuntata de Comitetul International Olimpic (CIO) de a exclude sportivii rusi de la parada navala din cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de…

- O romanca traiește o poveste de viața demna de scenariul unui film! Tanara și-a intalnit mama biologica dupa 25 de ani de existența, timp in care a fost adoptata de o familie din Italia. Romanca a avut de parcurs un drum lung pana a reușit sa iși reinalneasca mama! Iata ce s-a intamplat!

- Scriitorul Dinu Sararu a incetat astazi din viata, la 92 de ani, anunta familia sa. Nascut la 30 ianuarie 1932, in Ramnicu Valcea, judetul Valcea, el a fost si un publicist de exceptie, incurajand permanent tinerii colegi de breasla, oferind fara rezerve sprijinul si sfaturile sale, se arata in comunicatul…

- Aproximativ 68% dintre francezi dezaproba declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron care evoca o ”optiune” a trimiterii unor militari din Occident pe teritoriul Ucrainei, declaratii criticate aprig de clasa politica franceza, potrivit unui sondaj realizat de Odoxa-Backbone Consulting pentru…