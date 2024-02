Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari europene, printre care si Franta, sunt de acord cu achizitionarea de catre UE de munitie produsa in afara Europei pentru a sprijini in continuare efortul de razboi al Ucrainei, au declarat luni, la Paris, participantii la o intalnire dedicata sustinerii Kievului, transmite AFP, preluata…

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…

- Tarile de Jos vor contribui la initiativa Cehiei de a sprijini cu munitie Ucraina, informeaza Rador Radio Romania. Premierul Tarilor de Jos, Mark Rutte, a declarat luni ca tara sa va contribui cu 100 de milioane de euro la initiativa propusa de Republica Cehia de a cumpara munitie pentru Ucraina.Premierul…

- La reuniunea organizata la Paris vor participa in jur de 20 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana pentru a-și reafirma unitatea și sprijinul pentru Ucraina, aflata intr-o situație dificila dupa doi ani de razboi cu Rusia

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Franța și Ucraina au semnat un acord de securitate care include angajamente de la Paris sa livreze mai multe arme, sa antreneze soldați și sa trimita pana la 3 miliarde de euro in ajutor militar Kievului in acest an, relateaza SkyNews.