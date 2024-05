Când cade Înălțarea în 2024. Are legătură cu Paștele! Invierea și Inalțarea fac parte din glorificarea lui Cristos. Deși mulți pun sarbatoarea in ”preajma” Paștelui, Inalțarea Domnului la Cer este praznuita la 40 de zile de la Inviere. Iata in ce zi va fi sarbatorita anul acesta. Socotita drept una dintre cele mai mari sarbatori creștine, Invierea cade in 2024 pe 13 iunie și, pentru credincioși este o zi la fel de importanta precum Paștele. Inalțarea, sau Joia Iepelor, cum e cunoscuta in folclor, sau Ispasul, vine cu multe tradiții și obiceiuri. Inalțarea Domnului este legata de credința in revenirea lui Isus Hristos in slava pentru a judeca lumea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Pilda celor zece fecioarePilda celor zece fecioare este o parabola biblica care apare in Evanghelia dupa Matei (capitolul 25, versetele 1-13). Aceasta poveste ilustreaza invațatura lui Isus Hristos despre pregatirea spirituala pentru a doua sa venire.Potrivit poveștii, zece fecioare așteapta…

- Unde vedem Isus din Nazareth de Paște 2024! Finalul capodoperei biblice a lui Zeffirelli va fi legat de Slujba de Inviere An de an, in Saptamana Mare, avem la televizor ministerialul de șase ore și jumatate Isus din Nazareth, filmul vieții lui Isus. Pana in sambata dinainte de Paște, creștinii marcheaza…

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…

- Inalțarea Domnului este una dintre cele mai mari sarbatori creștine și celebreaza inalțarea la cer a lui Isus Hristos, la 40 de zile de la Invierea Sa. Afla cand este Inalțarea Domnului in 2024 și care sunt cele mai importante tradiții legate de aceasta zi.Ce semnificație are sarbatoarea Inalțarea DomnuluiIn…

- La alegerile din acest an, Biserica Ortodoxa Romana le recomanda credincioșilor sa țina cont de criterii care vizeaza realizarea binelui tarii si promovarea valorilor crestine in societate. Totodata, preotii si diaconii au voie sa candideze, insa doar ca independenti si doar pentru calitatea de consilier…

- BOR recomanda credinciosilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidatilor la alegerile europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale din acest an Biserica Ortodoxa Romana (BOR) recomanda credincioșilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidaților la alegerile europarlamentare,…

- Marius Budai, fostul Ministru al Muncii, a clarificat planurile privind implementarea salariului minim european in Romania. Autoritațile romane au reiterat intenția de a majora salariul minim pe economie incepand cu 1 iulie 2024, ajungand la suma de 3700 de lei lunar. Aceasta implica o creștere suplimentara…