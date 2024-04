„U“ Craiova – Farul 1-2 | Alb-albaştrii şi-au pierdut „busola” şi au cedat din nou puncte Universitatea Craiova a pierdut, scor 1-2, partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (8.742 de spectatori), in fața echipei Farul Constanța. Confruntarea a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Superligii. Suporterii olteni au avut parte de o noua evolutie slaba a alb-albastrilor. Au consemnat doua ratari monumentale ale lui Markovic, care pare sa nu-l mai „incapa” tricoul Stiintei, forma actuala nejustificand nici macar o prezenta pe foaia de joc. O alta dezamagire a fost Cretu, autorul multor pase gresite si atacuri „frante”. Mitrita, Houri si Ivan s-au zbatut din rasputeri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

