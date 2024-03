Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost acuzata ca folosește Poliția Locala pentru a-și urmari adversarii politici. Totul reiese dintr-o conversație purtata de doi angajați ai Primariei Sectorului 1, relateaza gandul.ro Intr-o postare pe Contul sau de X ea catalogheaza informațiile ca fiind…

- Profesorii se intorc și ei in banci in postura de elevi. Materia: instruire antidrog. Astfel, cadrele didactice vor reuși sa recunoasca fara prea mult efort toate tipurile de antidrog. Deja, mai multe cadre didactice au participat la mai multe astfel de cursuri. Profesorii vor sa stie cum sa recunoasca…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele…

- Zeno Daniel Șuștac, avocat și coordonator al grupului „Parinții elevilor din Romania”, explica pentru publicația Școala 9 implicațiile juridice și morale ale meditațiilor cu elevii de la clasa și de ce fenomenul nu ocolește nici liceele considerate de top.Intreaga conducere a Colegiului „Goethe” din…

- Un incendiu a izbucnit in dormitoarele unei școli primare din provincia Henan, zona situata in China centrala. Treișprezece elevi au murit dupa ce a izbucnit un incendiu in dormitoarele unei școli primare din provincia Henan, situata in centrul Chinei, a raportat presa de stat chineza. ”Vineri, la orele…

- Dosar de braconaj cinegetic si uz de arma fara drept intocmit de Poliția din Prahova unor persoane suspectate ca au impuscat, la finalul anului trecut, mai multe animale cu ocazia unei partide de vanatoare organizate ilegal. Printre suspectii care au participat la vanatoare se numara un fost sef al…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declanșat o ampla acțiune de verificare a autorizațiilor de securitate la incendiu in unitațile din subordine, iar rezultatele sunt alarmante. 59 de școli, 32 de agenți economici, 4 centre de servicii sociale și șapte piețe nu au autorizație ISU. Conform…

- Simona Mitrea, pasionata de pedagogie, are un proiect unicat in Romania. Ea a inființat prima școala pentru copiii cu un IQ ridicat, de la 2 la 19 ani. Absolventa a Academiei de Studii Economice, Simona Mitrea și-a ascultat chemarea interioara – pedagogia. Ea s-a specializat in management educațional,…