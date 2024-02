Profesori instruiți să recunoască toate tipurile de droguri Profesorii se intorc și ei in banci in postura de elevi. Materia: instruire antidrog. Astfel, cadrele didactice vor reuși sa recunoasca fara prea mult efort toate tipurile de antidrog. Deja, mai multe cadre didactice au participat la mai multe astfel de cursuri. Profesorii vor sa stie cum sa recunoasca toate tipurile de droguri dar și modul in care sa actioneze. Cursul este unul necesar, mai ales, in contextul in care mai multe tipuri de droguri pot fi sub forma de jeleuri și acadele. „ Drogurile ușoare sunt accesibile și chiar se lauda cu asta. Parinții iși doresc sa se implice, dar sunt luați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

