Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, romanii vor putea sa-și faca buletin electronic, incepand cu luna august. Nu este, insa, singura noutate, pentru ca tot de atunci se reduce varsta minima la care se poate solicita cartea de identitate electronica la 12 ani. Noul buletin electronic va avea un cip incorporat, ceea ce va permite…

- Speculațiile din jurul rezultatului procesului intentat de Gabriel Resources statului roman creat nervozitate pe piața de capital. Acțiunile companiei miniere Gabriel Resources au inregistrat o creștere spectaculoasa de aproape 30% in doar doua zile, joi și vineri, la bursa din Toronto, Canada. Aceasta…

- Sambata, 6 ianuarie 2024, in ziua de praznic a Botezului Domnului, peste 200 de credinciosi din localitatea Radești și nu numai, mulți dintre ei purtand costume naționale, insoțiți de copii și nepoți, si-au indreptat pasii spre Biserica Ortodoxa „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” pentru a participa la…

- Intr-un gest surprinzator și cu totul neobișnuit, un barbat din Romania a hotarat sa-și dea proprii parinți in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul atunci cand l-au adus pe lume. Acesta, cu varsta de 27 de ani, considera ca prin aceasta acțiune vrea sa le ofere o lecție și sa le aminteasca ca nu…

- Banca Nationala a Romaniei a anunțat ca a lansat, incepand din 27 decembrie 2023, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ghika. Valoarea nominala este de 10 lei. Pe aversul monedei, apare statuia lui Vladimir Ghika din București, anul de emisiune…

- Papa Francisc a afirmat ca mesajul nașterii lui Iisus este respins de razboi. In cadrul Liturghiei de la miezul nopții de Ajun, desfașurata in Bazilica Sfantul Petru, pontiful in varsta de 87 de ani și-a exprimat regretul ca in Betleem, in Cisiordania ocupata de Israel, Prințul Pacii este din nou respins…

- Parinții din Marea Britanie se pot aștepta la o creștere a alocației pentru copii din aprilie anul viitor. Potrivit celor mai recente informații, alocatiile copiilor din Regatul Unit vor crește cu 6,7% din aprilie, conform indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru luna septembrie. La ora actuala,…

- “Buna ziua! Poate ca unii dintre voi deja ma cunoașteți. Sau nu. Numele meu este Coman Adriana. Sunt mamica unui baiețel special, Coman Sebastian Adrian, in varsta de 15 ani, care a fost diagnosticat cu autism. A fost un drum greu, plin de incercari și incertitudini, frici și acceptare intr-un final.…