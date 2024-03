Droguri depistate în apele reziduale din București Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela de a detecta obiceiurile de consum ale populației. Specialiștii aduna probe din una sau mai multe surse de ape reziduale, de canalizare, pe care le analizeaza pentru a estima consumul de droguri dintr-o comunitate. Poate fi estimata cantitatea de droguri consumata de populație „Anul trecut, Agenția Naționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

