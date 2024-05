Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”, Sebeș 17-19 mai 2024. Program: teatru, concerte, expoziții și comunicari științifice Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” 17-19 mai 2024. Evenimentul a ajuns la cea de-a 44-a ediție. Fondat in anul 1981 de Achim Mihu, Mircea Tomuș, Gheorghe Maniu, Ion Margineanu,…

- Sarbatoarea Libertații de la Blaj, 13-19 mai 2024. Spectacol folcloric, concerte Smiley și Carla`s Dreams, expoziții. PROGRAM Sarbatoarea Libertații de la Blaj se desfașoara in acest an sub semnul bicentenarului nașterii eroului Avram Iancu. Evenimentele vor avea loc in perioada 13-19 mai 2024. Organizatorii…

- 10-12 mai: Cristian Tudor Popescu, Florin Chilian, Liviu Stanescu in a doua zi a Targului de cArte Alba Transilvana. Programul complet al evenimentului 10-12 mai: Cristian Tudor Popescu, Florin Chilian, Liviu Stanescu in a doua zi a Targului de cArte Alba Transilvana. Programul complet al evenimentului…

- Targul de cArte Alba Transilvana, 10-12 mai 2024, la Alba Iulia. Lansari de carte, concerte, expoziții, conferințe. PROGRAM Targul de cArte Alba Transilvana, ediția 2024, se va desfașura la Alba Iulia, in perioada 10-12 mai. Vor fi trei zile cu 58 de lansari de carte, concerte, recitaluri, expoziții,…

- Sarbatoarea primaverii la Alba Iulia: clasele Școlii de Arte și Meșteșuguri organizeaza concerte, recitaluri și expoziții. PROGRAM Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia (instituții de cultura subordonate Consiliului Județean Alba), organizeaza…