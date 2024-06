Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii nu mai merg la facultateTinerii sunt nemulțumiți ca studiile superioare nu mai asigura un loc de munca bine platit. Tot mai mulți se orienteaza spre alte industrii și meserii ce pot fi practicate fara a termina o facultate. De cealalta parte, angajatorii spun ca universitațile nu ii invața…

- In urma precipitațiilor recente, care au avut efecte variate in diferite regiuni ale țarii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare solicita tuturor fermierilor afectați sa contacteze primariile locale. Acest lucru va ajuta sa avem o evaluare exacta a pagubelor și sa intervenim cu masuri de…

- Proverbiala inventivitate a romanului se pare ca iși spune din nou cuvantul, dar nu in sensul bun, dupa ce polițiștii au descoperit metoda prin care mai multi romani au fost pacaliti de escroci. Ca urmare a acestei metode, mulți s-au trezit cu datorii uriase. Proverbiala inventivitate a romanului lovește…

- Legea pensilor va suferi modificari. Acest lucru va fi posibil datorita unui proiect depus la Senat. Schimbarile ii vizeaza pe cei mai defavorizați dintre beneficiarii sistemului public de pensii, agricultorii, care ar putea avea pensiile dublate. Proiectul depus la Senat prevede ca agricultorii sa…

- In ultimii ani, agricultura a devenit o preocupare tot mai mare pentru romani, iar oportunitațile din acest domeniu au fost din ce in ce mai evidente. Daca in trecut se punea accentul pe culturile tradiționale, astazi agricultorii iși indreapta atenția catre plantele cu potențial de profit impresionant.

- Rezerviștii care nu se prezinta in unitațile militare, conform ordinului de chemare transmis de Ministerul Apararii Naționale, risca amenzi de aproape 4.000 de lei. Un amplu exercițiu de mobilizare al militarilor rezerviști se desfașoara saptamana aceasta in județele Braila și Galați.

- Pe masura ce misiunea Artemis III se pregatește sa atinga suprafața lunara in 2026, o sera special conceputa va adaposti un experiment de-a dreptul revoluționar. Lintița, cresonul și brassica - trei plante minuscule, dar robuste, vor fi cultivate in condiții extraterestre pentru a testa rezistența vieții…

- „In 2019 in cadrul vizitelor mele prin satele din țara am intilnit mulți oameni, inclusiv care fac agricultura, care imi spuneau ca nu mai este suficienta apa, ca seaca fintinile, riurile, lacurile și animalele nu mai au de unde bea apa. Agricultorii se plingeau ca nu mai au apa pentru irigare, fara…