Andreea Liptak, despre situația financiară disperată ce a împins-o să lase televiziunea: ”Făceam pana prostului!” Fosta știrista de la Pro TV Andreea Liptak a ajuns milionara cautand o soluție pentru a ieși dintr-o situație financiara disperata. Astazi, la mai bine de 12 ani de cand a parasit pupitrul știrilor postului, soția prezentatorului sportiv Razvan Spiridon se afla in fruntea unei afaceri cu produse cosmetice de milioane de euro, dezvoltata pe o schema de tip piramidal inca din perioada cand aparea pe sticla. Succesul anteprenorial l-a cunoscut tarziu, iar renunțarea la celebritate a fost motivata de gasirea unor noi surse de venit pe fondul unor probleme financiare. Andreea Liptak, despre situația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

