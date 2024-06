Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București și candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a lansat acuzații grave la adresa președintelui Klaus Iohannis și a Guvernului, sugerand ca intalnirea recenta dintre președinte și ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- Cristian Popescu Piedone a declarat la Romania TV ca el și Sebastian Burduja sunt singurii candidați la Primaria Capitalei care au programe. Cu acest prilej, el i-a criticat pe Nicușor Dan și Gabriela Firea. Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat la Romania TV ca…

- Cristian Popescu Piedone este de parere ca principalul sau contracandidat la Primaria Generala va fi Sebastian Burduja, nicidecum Gabriela Firea sau Nicușor Dan. Edilul Sectorului 5 crede ca finala va fi intre el și președintele PNL București, deoarece ambii au proiecte cu interese comune pentru București.…

- Cristian Popescu Piedone a comentat rezultatul ultimului sondaj Sociopol in care apare intr-o scadere in preferințele bucureștenilor. El afirma ca nu crede in astfel de sondaje, spunand ca sunt comandate de partide, iar rezultatul lor este in consecința. Piedone este de parere ca in finala pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone considera ca lupta finala pentru Primaria Municipiului București se va purta intre el și Sebastian Burduja, deși cele mai recente sondaje arata ca Nicușor Dan continua sa aiba prima șansa la Capitala, urmat de Gabriela Firea. Cel mai recent sondaj cu privire la intenția de…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5 din Capitala, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de Primar General al Bucureștiului. Declarația vine in contextul in care alți candidați, precum Nicușor Dan, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, iși exprima, de asemenea, intențiile…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…